Prudence: une alerte jaune au brouillard ce jeudi matin

La journée débutera sous le soleil bien que des nuages bas accompagnés de brouillard seront temporairement possibles au nord du sillon Sambre-et-Meuse et plus localement en Ardenne. L'avertissement pour de la brume ou du brouillard précise que la visibilité sera parfois réduite à moins de 100 mètres.

Après dissipation des nuages bas, surtout présents au nord du sillon Sambre-et-Meuse, le soleil fera place à une nébulosité plus variable en cours de journée, avec des maxima de 6 à 11 degrés, selon l'IRM. L'institut météorologique a également émis un avertissement pour de la brume ou du brouillard essentiellement au nord du sillon Sambre-et-Meuse en matinée.

L'après-midi, la nébulosité deviendra plus variable avec une alternance entre éclaircies et passages nuageux parfois assez nombreux, mais le temps restera sec. Les températures atteindront 6 à 9 degrés en Ardenne et 10 à 11 degrés dans les autres régions. Le vent d'est sera faible en début de journée, puis deviendra modéré.

Ce soir, les nuages disparaîtront et le ciel deviendra rapidement étoilé à peu nuageux durant la nuit. Les températures redescendront entre -2 et +2 degrés. Le vent modéré d'est s'orientera au sud-est en Ardenne et en Gaume.

Vendredi, le ciel sera très ensoleillé. Quelques nuages pourront aborder la frontière française en toute fin de journée. Les maxima varieront entre 8 degrés en haute Ardenne et 13 degrés sur la partie centrale du pays. Le vent sera modéré d'est.