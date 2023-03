Quelques rayons de soleil avant un week-end sous la grisaille

Le soleil illuminera le sud de la Belgique vendredi après-midi et quelques rayons perceront la couche nuageuse du nord en cours de journée, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures oscilleront entre 7 ou 8°C au nord du sillon Sambre et Meuse, 5°C en Haute Belgique et 10 ou 11°C en Lorraine belge, sous un vent modéré.