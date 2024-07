Surprise sur RTL tvi: découvrez qui est Amaury Detroz, le nouveau présentateur météo

"C'était une grosse surprise. C'est Sabrina Jacobs qui m'a contacté pour savoir si ça m'intéressait. (...) Au début, j’ai cru que c’était une blague. Sur le coup, c’était vraiment inattendu, j’ai dû prendre 2-3 jours de réflexion. Et puis après j’ai accepté de passer les tests, et par la suite, ils ont décidé de me faire confiance", explique-t-il.

Mais pour Amaury, le plus difficile, ce n'est pas forcément l'aspect technique. Non, c'est autre chose. "Pour le moment, c'est garder le sourire. Les gens ne le savent peut-être pas, mais il n’y a pas de prompteur. On a énormément de choses en tête et il faut bien garder le fil tout du long. Heureusement, on s’aide grâce aux cartes qui défilent et on se repère grâce aux télévisions qui sont autour de nous. (...) On a vraiment plein de choses dans la tête et il faut encore penser à sourire en même temps, ce n'est pas si évident", rigole le journaliste.

Le 20 juillet est donc une date qu'il n'oubliera pas : celle où il a rejoint l'équipe météo de RTL tvi.