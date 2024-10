Un ciel couvert et des températures assez douces ces prochains jours

Dans la nuit de vendredi à samedi, la nébulosité restera abondante au sud du sillon Sambre et Meuse avec des pluies qui pourraient être localement orageuses. Ailleurs, le temps sera plus sec. Les minima oscilleront entre 10 et 13 degrés.

Le week-end débutera sous la grisaille et quelques pluies résiduelles sont prévues dans le sud-est et l'est du pays. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec la possibilité d'éclaircies. En cours de journée, le temps deviendra généralement sec sur la partie orientale du territoire tandis que le risque d'une ondée ou d'un peu de pluie grandira sur la partie occidentale. Les maxima oscilleront entre 14 et 18 degrés.

Un temps sec et couvert est encore attendu pour dimanche avec des maxima annoncés à 17 degrés.