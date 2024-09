Un début de semaine sous les nuages et le vent

Le temps sera encore nuageux et venteux lundi après-midi, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques averses sont également attendues.

Lundi après-midi, le vent, très soutenu, s'orientera au secteur sud à sud-ouest et deviendra généralement assez fort avec des rafales atteignant 65 km/ h dans l'intérieur des terres. À la Côte, il soufflera même fort en fin de journée, avec des rafales allant jusqu'à 75 km/h. Une alerte jaune au vent a d'ailleurs été émise par l'IRM. Les maxima se situeront entre 13 et 15°C en Ardenne et autour de 15 ou 16°C ailleurs.

En soirée, le ciel restera nuageux avec toujours des pluies ou averses par intermittence. Le vent de sud-ouest restera généralement assez fort dans les terres, avec des rafales de 50 à 60 km/h. À la Côte, il augmentera encore en intensité pour devenir très fort avec des rafales atteignant 85 km/h. Les minima se situeront entre 8°C en Hautes Fagnes et 12°C en plaine.