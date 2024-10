Un samedi sous le soleil avant un dimanche sec mais couvert

Vendredi, les éclaircies alterneront avec des champs nuageux, souvent plus nombreux sur la moitié est du pays. Le temps restera sec avec des maxima compris entre 10 ou 12 degrés en Ardenne 14 ou 15 degrés en plaine. Le vent sera faible en plaine et faible à modéré en haute Belgique.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le ciel se dégagera progressivement. De la brume et du brouillard se formeront par endroits en seconde partie de nuit et pourront réduire la visibilité en plaine comme en Ardenne. Les minima seront compris entre 0 et 6 degrés avec un risque de gelées au sol.