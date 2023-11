Un temps instable et frais

Le thermomètre marquera jusqu'à 6°C en Haute Ardenne et 11°C dans le nord du pays, sous un vent modéré à assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h. La nébulosité restera variable au cours de la nuit, voire abondante en Ardenne. La pluie sera encore de la partie à la Côte et au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima oscilleront timidement entre 3°C en Haute Ardenne et 8°C à la mer.

La Belgique s'éveillera la tête dans les nuages vendredi et sous un ciel humide au littoral et en Ardenne.