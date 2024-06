Un temps sec et généralement ensoleillé ce dimanche

Le temps restera sec et deviendra ensoleillé, avec d'abord un risque localisé de grisaille matinale. Ensuite, quelques nuages cumuliformes se développeront, selon les dernières prévisions de l'IRM. Les maxima se situeront entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et localement 18 à 19 degrés dans le centre du pays.

Ce dimanche soir et cette nuit, la nébulosité augmentera à partir du nord- ouest. Plus tard durant la nuit, il finira par pleuvoir à la mer et sur le nord-ouest du territoire. Dans le sud-est, par contre, les larges éclaircies pourront persistera jusqu'à l'aube. Les minima seront compris entre 2 et 8 degrés en Ardenne et entre 8 et 12 degrés ailleurs.

Lundi, une zone de pluie et d'averses traversera notre pays de la côte vers l'Ardenne. A l'arrière, des éclaircies se dessineront mais des averses pourront encore se produire, surtout sur le nord, et pourraient être intenses voire accompagnées de fortes rafales. Le vent sera d'abord modéré de sud-ouest. Après le passage de la perturbation, il deviendra modéré à assez fort d'ouest avec des pointes de 50 à 70 km/h, ou plus durant d'intenses averses. Les maxima, sensiblement plus frais, se situeront entre 10 et 15 degrés.