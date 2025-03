Fini le froid, place au beau temps: la météo nous réserve une bonne surprise dans les prochains jours

Ce mardi après-midi, bien qu'ensoleillé, le temps sera encore frais avec des maxima compris entre 7 ou 8 degrés en Hautes Fagnes et localement 13 degrés dans la partie centrale du pays. Le vent viendra amplifier la sensation de fraîcheur avec des rafales pouvant atteindre 40 à 50 km/h, voire un peu plus de 60 km/h à proximité du relief ardennais.

Mercredi, la journée sera globalement ensoleillée. Il fera plus doux avec des maxima variant de 12 ou 13 degrés en Haute Ardenne à 17 voire peut-être même par endroits 18 degrés dans la partie centrale du pays. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-est.

Maxima très doux

Jeudi matin, davantage de nuages seront présents et localement une ondée ne sera pas exclue. Plus tard en journée, le temps deviendra ensoleillé et sec. Les maxima, très doux, seront compris entre 14 degrés en haute Ardenne et 19 degrés en plaine. Le vent sera généralement faible, temporairement modéré sur les crêtes de l'Ardenne.

Vendredi, le temps sera particulièrement doux et assez ensoleillé avec des champs de nuages élevés et moyens. Les maxima seront compris entre 16 et 20 degrés, et pourront atteindre 21 degrés localement en Campine.

Une dégradation est par contre attendue dès ce week-end avec un temps instable et parsemé d'averses au menu.

Retrouvez toutes nos prévisions météo ici.