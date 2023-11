Un temps variable, avec de fréquentes averses, et assez venteux

Le temps sera variable ce dimanche, avec des averses et assez bien de vent. Les maxima varieront entre 9 et 11 degrés en Ardenne et entre 12 et 14 degrés dans les autres régions, prévoit l'Institut royal météorologique. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest à ouest-sud-ouest, avec des rafales de 50 à 60 km/h, et de 70 km/h au littoral.