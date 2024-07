Une matinée sous la grisaille avant une après-midi un peu plus éclaircie

Ce soir, il fera partiellement nuageux avec encore quelques averses en haute Belgique. Cette nuit, la nébulosité augmentera à nouveau par le nord-ouest. En fin de nuit, on prévoit de faibles pluies sur l'ouest et le nord-ouest. En Ardenne, où les éclaircies persisteront le plus longtemps, des nuages bas et des bancs de brouillard pourront se former. Les minima s'échelonneront de 6 à 9°C en Ardenne et de 10 à 14°C ailleurs. Le vent sera faible et plutôt variable. En fin de nuit, il deviendra parfois modéré sur l'ouest du pays de secteur sud-ouest.

Mercredi à l'aube, on retrouvera du brouillard en Ardenne. Sur l'ouest et le nord-ouest, de la pluie sera déjà de la partie. Rapidement, cette zone de pluie envahira toutes les régions. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra souvent sec (mais encore nuageux), d'abord sur l'ouest et ensuite aussi dans le centre. Les maxima, frais pour la saison, oscilleront entre 12 et 19°C. Le vent sera faible à modéré, au littoral modéré puis assez fort, d'ouest à sud-ouest.