Une météo automnale ponctuée par la pluie et le vent

Samedi après-midi, le ciel sera très nuageux avec des passages pluvieux, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. En cours d'après-midi, le temps redeviendra plus sec à partir de l'ouest, mais les pluies devraient se prolonger jusqu'en soirée sur l'est du pays.

Les maxima seront observés en soirée et varieront entre 5 et 10 degrés en Ardenne, entre 10 et 13 degrés dans la plupart des régions et aux alentours de 14 degrés en bord de mer.

Le vent sera modéré à assez fort de sud, puis de sud-ouest. Les rafales se situeront aux alentours de 50 km/h dans la plupart des régions. Sur les hauteurs de l'Ardenne, elles pourront atteindre 60 à 70 km/h, voire davantage localement .