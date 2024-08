Une météo en demi-teinte pour le week-end

Le ciel restera chargé vendredi après-midi en basse et moyenne Belgique avec quelques pluies faibles ou modérées, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Ailleurs il fera généralement sec avec de possibles éclaircies sur le sud-est. Cette embellie pourrait s'étendre sur le nord-ouest en cours d'après-midi. Les températures iront de 21°C en haute Ardenne et à la Côte à 23°C sur l'ouest et le centre, et même 25°C en Gaume. Le vent sera généralement modéré avant de faiblir en soirée.

La nébulosité restera abondante durant la nuit et des averses arroseront le sud du sillon Sambre et Meuse. Le temps sera en revanche plus sec au nord du sillon avec même quelques éclaircies à la mer, mais aussi un risque de brume et brouillard par endroit. Il fera entre 16 et 19°C sous un vent faible, sauf en Ardenne où il sera modéré.

Des pluies intermittentes continueront de tomber sur l'Ardenne et la Lorraine belge samedi matin, alors que les autres régions bénéficieront d'un temps plus sec, même si quelques gouttes ne sont pas exclues au nord-est. Le mercure grimpera jusqu'à 20°C en haute Ardenne, 22°C au littoral et 25°C en Flandre, sous un vent faible à modéré.