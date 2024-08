Une nouvelle journée ensoleillée et chaude

Le ciel sera ensoleillé mercredi et il fera même plus chaud avec des maxima de 25 à 30 degrés.

Le ciel sera à nouveau ensoleillé avec quelques voiles de nuages élevés. Il fera chaud avec des maxima de 25 degrés en haute Ardenne à localement 30 degrés en Campine. Le vent faible à modéré de sud-est s'orientera au sud.

Ce soir et en début de nuit prochaine, le ciel sera d'abord dégagé. Au cours de la nuit, des bancs nuageux de haute et de moyenne altitude envahiront notre pays à partir de l'ouest. Le temps restera généralement sec, mais quelques gouttes de pluie ne sont localement pas exclues en fin de nuit. Les minima varieront entre 15 et 20 degrés. Le vent faible à modéré de sud s'orientera entre l'ouest et le sud-ouest sur la partie occidentale du pays.