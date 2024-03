Une zone de pluie chassera le temps sec depuis le nord-ouest

Le ciel se couvrira graduellement en Basse et Moyenne Belgique avec de la pluie qui progressera lentement vers le sud-est depuis le littoral et l'embouchure de l'Escaut. Le sud du sillon Sambre et Meuse conservera un temps sec jusqu'en soirée avec parfois de larges éclaircies. Les maxima varieront entre 11 degrés en bord de mer et 15 degrés en Gaume. Le vent sera modéré d'ouest-sud-ouest.