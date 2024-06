Vietnam: trois morts dans des fortes pluies de mousson, des touristes évacués

Des inondations et des glissements de terrain ont tué trois personnes dans le nord du Vietnam, ont annoncé lundi les médias d'État, après plusieurs jours de fortes pluies qui ont également contraint à évacuer environ 400 touristes dans la zone inondée.

Sur les images diffusées par les médias d'Etat, on voit des torrents d'eau s'écoulant sur les routes montagneuses de la province de Ha Giang, un lieu prisé des motards, ainsi que des véhicules renversés et abandonnés, et des habitants réfugiés sur les toits de leurs maisons.

Selon la chaîne publique Voice of Vietnam, trois personnes sont décédées après avoir été emportées par les eaux ou ensevelies par des glissements de terrain.