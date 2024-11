Vigilance sur les routes: alerte jaune aux conditions glissantes sur la quasi-totalité du pays, le numéro 1722 activé

La neige est déjà tombée à certains endroits du pays, rendant les routes plus glissantes. L'Institut royal météorologique alerte sur ces conditions qui vont s'empirer dans les prochaines heures.

L'avertissement entrera en vigueur mercredi à 20h00 et sera d'application jusqu'à jeudi à 06h00 du matin. Pour la Flandre orientale et le Hainaut, cet avertissement entrera en vigueur à 03h00 du matin, et sera valable jusqu'à 08h00 jeudi

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis un avertissement jaune aux conditions glissantes durant la nuit de mercredi à jeudi pour l'ensemble des provinces du pays, à l'exception de la Flandre occidentale, , indique-t-il mercredi. Sur la route des Fagnes, quelques glissades et accrochages étaient déjà constatés ce mercredi après-midi.

Ce soir et la nuit prochaine, des averses de neige fondante ou parfois de neige toucheront le nord, le nord-est et le centre du pays. Une petite accumulation temporaire sera localement possible dans ces régions.

En fin de nuit, le ciel se dégagera et les températures redescendront aux alentours de 0 degré. Des plaques de glace pourront localement se former et rendre les routes glissantes dans ces régions.

Le 1722 activé

Le SPF Intérieur rapporte ce mercredi avoir activé le numéro 1722 après l'émission d'un avertissement de mauvais temps par l'IRM. Ce numéro est disponible en cas de besoin de l'assistance des pompiers pour des dégâts des eaux ou des dommages causés par une tempête. Le 112 reste consacré aux situations lors desquelles une vie est en danger.