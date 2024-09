A Anvers, Vooruit veut "une belle vie" pour chaque citoyen

Vooruit a présenté, dimanche à Anvers, sa liste de candidats et son programme pour la métropole portuaire en vue des élections communales.

"Nous souhaitons une belle vie, et ce qu'elle représente exactement est légèrement différent pour chacun d'entre nous. Notre ville a beaucoup à offrir, mais elle est aussi confrontée à de nombreux défis. Construire cette belle vie, ce n'est pas seulement une question de voir et de saisir les opportunités, c'est aussi la responsabilité politique de s'assurer que les gens peuvent y accéder", a déclaré la tête de liste des socialistes à Anvers, Kathleen Van Brempt.

Pour convaincre les électeurs, le parti veut miser sur des logements de qualité et abordables, sur la possibilité de se déplacer facilement et en toute sécurité dans la ville. "Nous nous réinvestirons dans nos transports publics et nous nous battrons chaque jour avec le gouvernement flamand pour remettre les transports publics anversois sur les rails", a ajouté Mme Van Brempt.