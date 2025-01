Assistera-t-on enfin à la formation d'un gouvernement à la fin du mois? À droite, on estime avoir été "au bout du bout"

La nouvelle "supernote" de Bart De Wever est sur toutes les lèvres, ayant fuité ce matin... surtout que ce n'est pas la première fois ! À qui profite le crime ? "Vous connaissez le fameux jeu de société 'Cluedo', on cherche le coupable dans toutes les pièces : celui qui a intérêt à compliquer les choses et l’atterrissage d’un gouvernement fédéral", analyse notre référent politique Martin Buxant, sur le plateau du RTL info 19h.

Un indice complique encore les choses : plusieurs formations politiques qui négocient ce programme sont encore très mécontentes du contenu de cette note. "À gauche, chez les socialistes flamands, on estime que la note fait la part trop belle aux recettes de droite... et à droite, singulièrement au MR et à la NV-A, on estime avoir été au bout du bout de ce qui était acceptable", explique-t-il.