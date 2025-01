La fuite de la nouvelle "supernote" complique-t-elle les négociations? "C'est sympa pour les médias, moins pour nous"

RTL info s'est procuré la dernière "supernote" de Bart De Wever. Elle est très sensible, car il n'y a toujours pas d'accord et qu'il y a des mesures qui, pour certains partenaires, ne passent pas.

"Je dois reconnaître que la fuite n'aide pas parce que chacun y va évidemment de son commentaire, souvent sans aucune mise en contexte, ce qui génère des crispations souvent inutiles", estime Maxime Prévot. "Attendons la version finale et définitive pour pouvoir alors se prononcer et éventuellement apprécier ou juger".

Du côté de Georges-Louis Bouchez, on essaye de ne pas trop se préoccuper des fuites. "L'ambiance reste vraiment très bonne entre les négociateurs. On sait que le défi qui nous attend est très important puisque c'est un effort jamais réalisé précédemment. Mais on essaye de rester concentré, ne pas être perturbé par les pressions en tout genre qui peuvent venir de gauche et de droite". Pour le libéral, la date butoir est en ligne de mire. "Elle est de toute façon indispensable. Soit on arrive à faire un accord, soit on risque de plonger le pays dans une situation très compliquée. Les ingrédients sont sur la table, je l'ai déjà dit, si on attend trop longtemps ils risquent d'être périmés. Maintenant, il faut faire le plat et il faut délivrer".

Du côté flamand, Sammy Mahdi, négociateur CD&V, est-il toujours confiant pour la date du 31 janvier? "Ça dépendra de tout le monde, en tout cas, je pense que tout le monde aimerait bien qu'il y ait un accord le plus rapidement possible. Tout le monde voudrait quand même faire autre chose qu'être à table à 5 et à se regarder chaque jour", explique-t-il.

Avant de tempérer : "Il faudra que tout le monde mette un peu de l'eau dans son vin, sinon il n'y arrivera pas", ajoute-t-il. "Je vous avoue qu'on n'a pas vraiment parlé de la fuite dans la supernote. Et c'est peut-être une bonne chose parce qu'on perd son temps, ça ne sert à rien, ça frustre tout le monde et ça n'aide pas. Donc en ce qui me concerne, il faut essayer d'avancer, de travailler le plus rapidement possible. C'est ça le plus important, les fuites dans les médias. C'est sympa pour les médias, c'est moins sympa pour nous".