Bientôt un gouvernement bruxellois? Ecolo ne fera pas obstacle

Le formateur bruxellois David Leisterh (MR) a poursuivi jeudi après-midi son tour de consultations de la dernière chance pour tenter de former un gouvernement bruxellois. Il a reçu les cheffes de file d'Ecolo Zakia Khattabi, et de la N-VA, Cieltje Van Achter.

Dès le début des négociations, plusieurs formations ont émis des vétos : le MR, l'Open Vld et Les Engagés à l'égard du PTB et la Team Fouad Ahidar - pas franchement désirée non plus ailleurs, notamment du côté de Vooruit; le PS, d'abord discrètement et puis publiquement vis-à-vis de la N-VA.

Idem, en ce qui concerne cette dernière du côté d'Ecolo et de DéFI mais ceux-ci ne sont pas enclins à monter dans une majorité après leurs défaites électorales respectives.

Depuis le mois de décembre, le blocage est total.