Bill et Hillary Clinton apportent leur soutien à Kamala Harris

L'ancien président et l'ancienne secrétaire d'Etat, Bill et Hillary Clinton, ont salué dimanche sur X "l'extraordinaire carrière" de Joe Biden. Ils ont également annoncé se joindre au président dans son soutien à Kamala Harris pour l'investiture démocrate après l'annonce du retrait de la candidature de Joe Biden.

Le couple a salué la présidence de M. Biden, assurant qu'elle avait "créer des millions d'emplois, revitaliser une économie en difficulté, renforcer notre démocratie et la place des Etats-Unis dans le monde".

Bill et Hillary Clinton ont annoncé soutenir, tout comme Joe Biden, Kamala Harris.

"Nous avons connu beaucoup de hauts et de bas, mais rien ne nous fait plus peur pour notre pays que la menace posée par un second mandat de Trump" (...) "il est désormais temps de soutenir Kamala Harris et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la faire élire", concluent-ils.