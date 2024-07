Birmanie: la junte prolonge l'état d'urgence de six mois supplémentaires

La junte birmane a prolongé de six mois l'état d'urgence qui devait expirer mercredi à minuit, reportant de facto une nouvelle fois les élections promises depuis le coup d'État du 1er février 2021.

Les membres du Conseil de défense nationale et de sécurité "ont décidé à l'unanimité de prolonger la période d'état d'urgence pour six mois de plus", selon un communiqué lu par un journaliste à la télévision d'État.

L'armée a pris le pouvoir en prétextant des fraudes lors des législatives de 2020, remportées haut-la-main par le parti d'Aung San Suu Kyi. Des accusations dépourvues de fondement, selon des groupes de défense des droits humains.