BRASSCHAAT: Jan Jambon maître à Brasschaat, mais sa décision dépendra du fédéral

L'ancien ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) va pouvoir rester bourgmestre de Brasschaat, en province d'Anvers. Sa liste a une majorité absolue de sièges (18 sièges sur 33), et améliore même son score d'un siège par rapport à 2018. Le Vlaams Belang est aussi gagnant, avec 5 sièges (+2) et une deuxième place.

La N-VA est actuellement au pouvoir avec les libéraux, mais ces derniers, avec 4,8%, quittent le paysage du conseil communal.

Du haut de ses 2.927 voix de préférence et des 46,2% de sa liste, Jan Jambon avait de quoi sourire, dimanche soir. "Nous avions déjà la majorité absolue et on encore avancé. Je n'avais pas imaginé que l'on améliorerait notre résultat", a-t-il réagi auprès de la chaîne de télévision locale ATV.

Jan Jambon ne sait pas s'il occupera effectivement le bureau du bourgmestre, ou restera maïeur "en titre". "Je suis impliqué dans la formation du gouvernement fédéral, il faut voir comment cela évolue", indique-t-il. "Je suis à disposition du parti pour occuper les mandats qu'ils désignent".