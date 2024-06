BRUXELLES - Van den Brandt entamera les négociations pour une majorité flamande mercredi

"Nous nous sentons renforcés par ce résultat et le soutien des Bruxellois. C'est clairement un mandat pour continuer à changer Bruxelles et rendre la ville plus verte, plus saine et plus sûre sur les routes. Je vais entamer mercredi les négociations pour la formation du gouvernement", a déclaré lundi matin Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise sortante de la Mobilité.

Le gouvernement bruxellois est formé en deux phases. Dans un premier temps, les groupes linguistiques francophone et néerlandophone cherchent chacun à obtenir une majorité. Une fois que c'est le cas, les négociations pour trouver un accord de gouvernement peuvent commencer. Cela peut mener à des majorités asymétriques. Ainsi, l'Open VLD a fait partie du gouvernement bruxellois au cours des vingt dernières années, alors que le MR, son équivalent francophone, était dans l'opposition.