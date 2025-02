Casting ministériel: Jan Jambon vice-Premier ministre, Francken revient et Vandenbroucke reste en place

Frank Vandenbroucke restera vice-Premier dans le nouveau gouvernement fédéral. C'était pressenti, et le président des socialistes flamands Conner Rousseau l'a confirmé dimanche dans un message posté sur Instagram.

De son côté, Annelies Verlinden échangera son poste de ministre de l'Intérieur contre la casquette de ministre de la Justice. Toujours côté CD&V, Vincent Van Peteghem conserve une place au gouvernement en tant que Vice-Premier ministre et s'occupera du Budget.

À la N-VA, c'est Anneleen Van Bossuyt qui récupère le poste de ministre à l'Asile et à la Migration. C'est officiel : Jan Jambon occupe le poste de vice-Premier ministre et sera également ministre des Finances et des Pensions. Theo Francken revient au gouvernement fédéral en tant que ministre de la Défense.

Peter De Roover (N-VA) reste président de la Chambre. L'élu occupait ce poste depuis le début de la nouvelle législature, il n'y aura pas de changement.

À lire aussi Casting ministériel au Fédéral: pourquoi Bart De Wever veut absolument que Georges-Louis Bouchez devienne ministre

Du côté des Engagés, Maxime Prévot est pressenti pour récupérer les Affaires étrangères. Georges-Louis Bouchez, s'il accepte de monter au gouvernement, s'occupera de l'Intérieur.