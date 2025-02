"Ce temps est révolu": vers un nombre de femmes garanti dans les futurs gouvernements?

"Nous pensions que le temps où les hommes dominaient complètement un gouvernement était révolu", a expliqué la députée Meyrem Almaci. "Mais le gouvernement De Wever nous impose cette mesure".

"Les partis de l'Arizona ont réussi à former un gouvernement avec seulement quatre femmes et onze hommes en 2025", a-t-elle fait remarquer. "En fait, le kern, c'est-à-dire le cockpit du gouvernement, qui comprend cinq vice-Premiers ministres en plus du Premier ministre, est un club exclusivement masculin".