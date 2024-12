"Des signes de tortures effroyables": en Syrie, les rebelles affirment avoir trouvé des dizaines de cadavres dans un hôpital à Damas

Les médecins légistes parlent de signes évidents de torture, comme des yeux et des dents arrachées. "Nous publierons les photos sur le site de l'hôpital et sur Facebook avec un numéro sur chaque sac mortuaire pour permettre aux familles de les identifier", a déclaré Yasser Al-Qassem, membre de l'autorité générale de médecine légale.

"J'ai ouvert la porte de la morgue de mes propres mains, c'était un spectacle horrible : une quarantaine de corps étaient empilés, montrant des signes de tortures effroyables", a décrit de son côté Mohammed al-Hajj, un combattant des factions rebelles du sud du pays.

Les rebelles annoncent qu'ils publieront prochainement une liste de responsables impliqués dans ces actes de torture.

Pendant ce temps-là, Israël continue de bombarder des sites en Syrie. 300 frappes depuis la chute du dictateur, sur des quartiers militaires, des dépôts de munitions et d'armes chimiques, des navires et des aéroports.

Les Israéliens disent vouloir éviter que ces sites tombent aux mains des rebelles. L'État hébreu a aussi repris le contrôle de la zone tampon du Golan, que l'armée israélienne avait dû quitter il y a 50 ans au terme d'un accord.

Aujourd'hui, on y voit à nouveau ses chars. "Aujourd'hui, tout le monde comprend l'importance capitale de notre présence sur le Golan, et non au pied du Golan. Le plateau du Golan fera partie de l'État d'Israël pour l'éternité", a affirmé Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien.

Pour les États-Unis, cette incursion en Syrie doit être temporaire. La Turquie dénonce "la mentalité d'occupation" d'Israël.