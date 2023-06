Chaque assemblée est invitée à traduire les principes convenus entre les présidents

La Conférence des président(e)s d'assemblées parlementaires du pays, réunie mardi, a convenu de faire traduire par chaque assemblée et caisse de pension trois principes de bases sur lesquels ceux/celles-ci sont tombé(e)s d'accord pour plafonner les revenus des élu(e)s à la retraite, ont indiqué le cabinet du président du Parlement bruxellois, Rachid Madrane et la présidente de la Chambre Eliane Tillieux, à l'issue de la réunion du jour.

Comme annoncé, elle a entendu mardi le rapport de ce groupe technique.

La Conférence des présidents a ensuite validé les trois principes suivants: l'application stricte et à 100% du plafond Wijninckx en ce qui concerne la pension de parlementaire et la suppression de la rente; l'intégration du pécule de vacances dans le calcul du plafond Wijninckx; et la mise en place d'une collaboration avec le Service fédéral des Pensions quant à l'échange et la vérification d'informations pour le calcul des pensions en cas de cumul d'activités professionnelles.

Chaque assemblée conclura une convention avec le Service fédéral des Pensions.