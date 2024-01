Circulation des trains réduite à une voie entre Mons et Jurbise du 5 février au 14 avril

La circulation des trains sera réduite à une seule voie entre Mons et Jurbise du lundi 5 février au dimanche 14 avril en raison d'un chantier de renouvellement des caténaires, annoncent vendredi dans un communiqué Infrabel et la SNCB. Les travaux, "nécessaires pour garantir la performance et la sécurité du réseau", avaient débuté l'an dernier et se poursuivent tout au long de cette année.