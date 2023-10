Cocof: une déclaration de rentrée à l'heure des bilans et de la "cocomisation"

Celle-ci fut au moins autant consacrée à l'esquisse générale des projets mis en place depuis 2019 qu'à ceux qui seront concrétisés au cours des derniers mois de la législature.

"Nous avons, au cours de ces 4 années et quelques mois, renforcé les missions de la CoCoF et préservé ses moyens. Le gouvernement francophone bruxellois a toujours eu comme objectif de ne laisser personne de côté. Depuis 2019, la CoCoF a fait ce qu'elle fait de mieux : être aux côtés des Bruxelloises et des Bruxellois, et de leurs associations. A la crèche, au planning familial, dans les maisons d'accueil, à l'école, au théâtre, sur le terrain de football ou en entreprise de travail adapté : la CoCoF est présente à chaque étape de vie et améliore leur bien-être", a-t-elle dit d'emblée.