Comment le gouvernement wallon va-t-il financer les nouvelles mesures annoncées ? La réponse d'un économiste

Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot l'ont répété hier à plusieurs reprises : "C'est la plus grande baisse d'impôt jamais réalisée. On parle de 1,5 milliard d'euros en cumulé". La promesse est alléchante : sur les dix prochaines années, une réduction de 1,5 milliard des impôts.

À lire aussi Quels candidats pour le prochain casting ministériel ? Voici la liste des noms potentiels

Mais comment financer cette baisse ? L'accord ne l'explique pas clairement. Nous avons donc posé la question à un économiste. "On va la financer de différentes manières. Je crois que l'objectif du gouvernement, c'est de retrouver de la croissance économique, de l'emploi, par la mise au travail, par exemple, des chômeurs. Et donc de trouver dans le futur des recettes budgétaires, des recettes sociales qui vont compenser les baisses d'impôts", explique Bruno Colmant.