Quels candidats pour le prochain casting ministériel ? Voici la liste des noms potentiels

Si les grandes lignes des Déclarations de politique régional et communautaire ont été présentées jeudi après-midi à Namur, le casting des ministres qui seront chargés de les appliquer n'est pas encore fixé.

La liste des noms pour le casting des ministres devrait être dévoilée lundi ou, en tout cas, en début de semaine prochaine, ont indiqué Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot, les présidents du MR et des Engagés.

"On s'est refusé à mettre sur la table les discussions sur la répartition des compétences et le casting des ministres pour se concentrer sur le fond", ont-ils affirmé. Ce que l'on sait, c'est que les deux gouvernements compteront dix ministres, dont certains disposeront d'une double casquette à la Région et à la FWB - contre 13 actuellement.