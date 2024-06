D'abord un coup d'œil au budget, les négociations "formelles" débuteront semaine prochaine

Le formateur du futur gouvernement flamand, Matthias Diependaele (N-VA), a discuté jeudi avec les présidents de Vooruit et du CD&V, les deux partis appelés à négocier pour former une coalition avec la N-VA dans le nord du pays. Il a surtout été question de calendrier de travail.

Cette première rencontre entre le formateur de la N-VA, Melissa Depraetere et Sammy Mahdi a eu lieu dans un endroit tenu secret, pour éviter la présence de micros et caméras. Selon l'entourage du ministre sortant des Finances et du Budget, la discussion était "constructive" et a duré environ une heure et demie.

Il a été convenu que le "groupe de travail central", soit les équipes de négociation des trois partis, commenceraient par examiner la "situation budgétaire de départ". Cela aura lieu vendredi, à partir de 11h00, au siège du gouvernement flamand sur la Place des Martyrs.