De nouveaux visioguides pour mettre en valeur la richesse de l'histoire de Bruxelles

Une toute nouvelle visite guidée vidéo interactive à l'hôtel de ville de Bruxelles emmènera, dès le 27 avril, les visiteurs dans un voyage à travers les siècles pour mettre en lumière la riche histoire de la ville de Bruxelles. Un parcours est prévu pour les adultes et les enfants. Les visites guidées pour les groupes se poursuivront parallèlement à la visite interactive.

L'outil emmène les visiteurs à travers les salles richement ornées de l'hôtel de Ville au rez-de-chaussée et au premier étage d'un bâtiment également inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

Le parcours pour adultes présente une esquisse historique détaillée de l'histoire du bâtiment, qui a aujourd'hui principalement une fonction cérémoniale et touristique depuis que le conseil municipal a déménagé dans le bâtiment Brucity au boulevard Anspach. Le parcours jeunesse reprend le contenu du parcours adulte, mais de manière ludique et accessible aux enfants de 6 à 12 ans, avec notamment des jeux et des puzzles.