De premières communes flamandes avec des résultats complets, la participation sous les 70%

Pour les communes proposant le vote électronique, les résultats devraient assez rapidement être traités. Ce sera une autre paire de manches pour les communes travaillant avec le papier, où il faudra un peu plus de temps ne fut-ce que pour avoir une idée du taux de participation.

Les premiers résultats complets sont tombés avant 16h00 pour la petite commune de Zutendaal, dans le Limbourg. Cette entité d'un peu plus de 7.000 âmes a plébiscité la liste de la bourgmestre locale, Ann Schrijvers, qui conserve une majorité absolue en termes de voix et de sièges. Dans cette commune, le taux de participation final est de 69,8%, ce qui semble plus élevé qu'ailleurs en Flandre.