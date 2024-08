Deliveroo dévoile des résultats dans le vert au premier semestre

La plateforme britannique de livraison de repas et épicerie Deliveroo s'est hissée dans le positif au premier semestre, grâce à une nette réduction de ses coûts et des impôts acquittés.

Le groupe a dégagé un bénéfice net part du groupe de 1,3 million de livres (1,51 million d'euros) sur les six premiers mois de l'année contre une perte de 82,9 millions de livres (96,26 millions d'euros) un an plus tôt sur la même période, pour un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 1,03 milliard de livres (1,2 milliard d'euros), d'après un communiqué jeudi.

"Deliveroo a atteint deux de ses principaux objectifs financiers au premier semestre en termes de flux de trésorerie positifs et de rentabilité", remarque Matt Britzman, analyste de Hargreaves Lansdown, qui relève cependant que "les volumes (de commandes) au deuxième trimestre ont été plus faibles qu'anticipé à la fois au Royaume-Uni et dans les marchés internationaux".