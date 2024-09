Dépôt des listes en Wallonie: une proposition de simplification va être soumise

Contrairement à ce qu'affirme DéFI, "je n'ai donné aucune instruction pour changer les règles" relatives au dépôt des listes électorales en Wallonie, a affirmé mardi le ministre régional des Pouvoirs locaux, François Desquesnes. "C'est une réglementation adoptée en 2023, sous l'ancienne législature, et donc une situation dont j'ai hérité", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué publié plus tôt dans la journée, DéFI a dénoncé une attaque anti-démocratique contre les petits partis, accusant notamment le ministre de complexifier le dépôt des listes en Wallonie et de "décourager les électeurs soucieux d'un plus grand pluralisme politique".