Des crèches plus flexibles et moins chères permettraient à plus de parents de travailler

Des services de garde d'enfants moins chers et plus flexibles en termes d'horaires d'ouverture pourraient convaincre davantage de parents de travailler, selon une enquête des autorités flamandes.

Dans ce cadre, les chercheurs ont utilisé les données de plus de 70.000 enfants et ont mené une enquête en ligne auprès de plus de 4 000 familles.

En 2019, 75 % des enfants flamands fréquentaient un milieu d'accueil, dans la très grande majorité des cas pour que leurs parents puissent travailler.