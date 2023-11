Des échanges entre le cabinet Tellier, la SWDE et l'administration ont eu lieu en 2022

En séance plénière du parlement wallon, la ministre Tellier a pourtant répété qu'elle n'avait jamais été informée d'un quelconque risque pour la santé après la première vague d'analyses de l'eau à Chièvres dont les résultats sont tombés en septembre 2021.

Or, ont souligné le chef de groupe des Engagés François Desquesnes et le député PTB Jori Dupont en séance plénière du parlement régional, on retrouve plusieurs échanges entre le cabinet et les autres acteurs du dossier après cette première vague d'analyses.