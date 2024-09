Des propos insultants pour les prestataires de soins spécialisés dans l'avortement

"De tels propos culpabilisent les femmes qui subissent un avortement. Par ailleurs, l'éthique professionnelle des médecins pratiquant l'avortement est remise en cause par le pape", estime M. Van Gorp.

"Chacun a droit à des soins de santé accessibles financièrement et de qualité. En ce compris des femmes qui n'ont pas souhaité être enceintes ou celles dont la grossesse ne se déroule pas comme attendu. Elles méritent des soins encadrés par des professionnels qui se sentent légitimes dans leurs actes."

Les déclarations du souverain pontife ne font pas avancer le débat sur la réforme de la loi sur l'avortement, à ses yeux. "Les avancées en la matière et le consensus scientifique font que nous pouvons même réévaluer la loi et la rendre encore plus émancipatrice".