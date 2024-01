Des "récits de fin de vie" récompensés par la Fondation Roi Baudouin

Parler de la mort n'est pas évident et reste un tabou, souligne la fondation. Depuis sa création en 2015, Amfora a mis en valeur le concept de "récits de fin de vie" et a développé un outil innovant dans les soins palliatifs.

Elle propose aux personnes qui savent qu'elles devront dire adieu à la vie, pour cause de maladie ou d'âge, de laisser quelque chose de tangible derrière elles. Un "rédacteur de récits de fin de vie" formé par Amfora s'entretient avec la personne et transforme leur rencontre en récit, retranscrit dans un livret. "Il ne s'agit pas d'une biographie, mais d'un portrait de la personne en tant qu'humain", explique la fondation. "Dans de nombreux cas, le récit est un tremplin pour reprendre les conversations avec les proches pendant la période des adieux, et un souvenir tangible pour ces proches plus tard: un réconfort qui aide à faire le deuil."