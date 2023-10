Des règles d'accès plus équitables pour les zones à faibles émissions d'Anvers et de Gand

Les règles régissant l'accès des véhicules aux zones de basses émissions (LEZ) d'Anvers et de Gand seront plus équitables à partir du 27 avril 2024. À compter de cette date, les aidants proches bénéficieront d'une exemption pour entrer dans la LEZ et les personnes extérieures à la LEZ auront droit à un tarif social, a annoncé mardi l'Agence flamande de l'Environnement (Vlaamse Milieumaatschappij, VMM).

Les "oldtimers", à savoir les véhicules de plus de 40 ans, ne pourront plus accéder de manière illimitée aux LEZ. Le Conseil d'État a jugé, en 2022, qu'aucune raison ne justifiait des conditions d'accès plus souples pour cette catégorie de véhicules. En effet, les voitures plus anciennes émettent jusqu'à 10 fois plus d'oxydes d'azote que ce qui est autorisé dans la LEZ.