DIRECT: Bart De Wever prête serment devant le Roi et devient Premier ministre du gouvernement "Arizona"

09h22

Tous les ministres du nouveau gouvernement ont prêté serment

Après la prestation de serment de Bart De Wever, ses quatorze ministres ont également prononcé la formule consacrée, la plupart en français et en néerlandais. Ce fut le cas pour les cinq vices-Premiers ministres (David Clarinval pour le MR, Maxime Prévot pour les Engagés, Frank Vandenbroucke pour Vooruit, Vincent Van Peteghem pour le CD&V et Jan Jambon pour la N-VA), ainsi que pour Annelies Verlinden (CD&V), Bernard Quintin (MR) et Eléonore Simonet (MR).

Les six autres ministres (Théo Francken, N-VA ; Jean-Luc Crucke, Engagés ; Vanessa Matz, Engagés ; Rob Beenders, Vooruit ; Anneleen Van Bossuyt, N-VA ; et Mathieu Bihet, MR) l'ont fait dans leur langue maternelle.

Le nouveau Premier ministre doit maintenant faire son entrée au Conseil européen, le cénacle des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Il est attendu à 11h au Palais d'Egmont, où le président du Conseil Antonio Costa a convoqué les dirigeants pour une "retraite" informelle sur la défense européenne, en présence du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte.

La prestation de serment s'est achevée sur le coup de 9h15.