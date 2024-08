Dix-huit nouveaux candidats sur la liste de la bourgmestre de Wavre Anne Masson

La bourgmestre de Wavre Anne Masson (MR) emmènera pour les élections communales d'octobre prochain une liste LB (Liste du bourgmestre), où figurent des personnalités MR mais aussi des citoyens. On trouve 18 nouveaux sur cette liste dévoilée vendredi soir et comportant 33 candidats. Parmi les priorités du programme également rendu public vendredi figurent la bonne gouvernance, le renforcement de la participation citoyenne, la sécurité, la lutte contre les inondations ou encore la revalorisation du centre-ville de Wavre.

Derrière la bourgmestre Anne Masson qui emmène cette liste, l'actuel premier échevin Paul Brasseur figure en deuxième position, suivi de la conseillère communale Julie Rizkallah-Szamj, de l'échevin Luc Gillard et de la conseillère Pascale Collet-Newman. Les échevins Jean-Pol Hannon, Moon Nassiri et Gilles Agosti sont placés respectivement en sixième, huitième et dixième position.

L'actuelle présidente du CPAS, Carine Hermal, n'est plus candidate. Le plus jeune de la liste est âgé de 26 ans: il s'agit de Qassem Fosseprez, actuellement porte-parole de Georges-Louis Bouchez. En dernière position, on trouve Jean-Marie Vanbutsele, connu des Brabançons wallons comme le "marcheur au grand coeur", en référence à ses marches à but caritatif.