"Donnons-leur les moyens": voici pourquoi Olivier Maingain est favorable à un référendum sur l'indépendance de la Flandre

Près de 30% d'intentions de vote pour le Vlaams Belang. C'est ce qui ressort des sondages dans le nord du pays. Interrogé sur la question, l'ancien président de DéFI répond: "Quand on additionne Belang et NVA, on est dans une situation plus qu'inquiétante en Flandre. Je dis d'abord à tous ceux qui ont fait croire qu'avec toutes les réformes de l'État, on allait tuer le nationalisme flamand, et bien non. On a nourri le nationalisme flamand. Aujourd'hui, en plus, ce nationalisme se nourrit évidemment de toutes les haines possibles et imaginables."

Ce nationalisme se nourrit aussi de l'idée que la Flandre doit être indépendante, souligne le député. Il propose donc de… laisser faire: "Je dis chiche. Donnons-leur les moyens de proposer par référendum à la population flamande si elle veut être avec un État flamand indépendant. Je suis convaincu que la réponse sera non. Au moins, on aura tué l'argument principal que beaucoup utilisent."