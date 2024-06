Élections 2024: l'Open VLD demande un recomptage des voix à Bruxelles

L'Open VLD a attiré 8.418 voix à lui, contre 8.458 pour Vooruit et 8.431 pour le Belang. Selon les libéraux flamands, sept voix à peine pourraient faire la différence pour récupérer le siège au VB. Les libéraux flamands justifient d'autant leur démarche que le scrutin a été entouré de soupçons d'irrégularités.

L'Open VLD a perdu lors des élections du 9 juin dernier à Bruxelles l'unique siège qu'il détenait jusque-là au sein Parlement flamand. Vooruit et le Vlaams Belang ont, eux, pu y décrocher un siège. Mais les différences entre les trois partis sont particulièrement réduites.

Selon plusieurs témoignages, des jeunes de 16 à 17 ans auraient été autorisés à voter également pour les élections régionales et fédérales, alors qu'ils ne pouvaient le faire normalement que pour le scrutin européen exclusivement. "Vu la différence extrêmement petite, il est plus que logique, dans l'intérêt de notre démocratie, qu'un recomptage soit effectué", fait-t-on valoir auprès de l'Open VLD. Les Flamands de Bruxelles peuvent à chaque élection désigner six députés qui siégeront pour les matières communautaires au sein du Parlement flamand.