Découvrez "Quid": tout ce que les jeunes doivent savoir pour voter

Marwa Sebbahi : Il y a un an, j'ai commencé à réfléchir à ce projet pour mieux comprendre la politique et aider les autres. En discutant avec une amie à midi, elle m’a avoué qu’elle ne savait pas comment voter ni où cocher. J’ai réalisé que beaucoup de gens allaient voter pour la première fois et ne comprenaient pas vraiment le processus. C’est alors que j’ai décidé de créer quelque chose pour poser les bases de manière claire.

Antoine Schuurwegen: L’idée est venue de Marwa au départ. Nous avons balisé les questions ensemble, en partant d’une vingtaine de questions initiales pour finalement en retenir une dizaine.

Marwa Sebbahi : Ce projet s'est étalé sur une année, il y a eu un énorme travail en amont pour bien comprendre la politique avant de pouvoir simplifier et diviser l’information en questions claires. J’ai d’abord listé les questions que je me posais. Ensuite, j’ai passé du temps avec des politologues, notamment Pascal Delwit, un politologue de l’ULB, pour comprendre les bases de la politique. J’ai aussi fait mes propres recherches et j'ai également eu de l'aide de certains journalistes RTL info, comme Sébastien Rosenfeld, Loic Parmentier et Mathieu Col.

Ce projet a été aussi un travail d’équipe. J’ai travaillé avec Lucas Fu, journaliste et caméraman à RTL info, qui m’a aidé à rendre les vidéos compréhensibles, grâce à son regard extérieur. Nous avons tous les deux appris en créant ces vidéos, parce qu'on était aussi le public cible de nos propres vidéos.

Pourquoi ces capsules vidéos sont disponibles en priorité sur les réseaux sociaux ?

Marwa Sebbahi : C'est sur les réseaux sociaux qu'on retrouve ceux qui votent pour la première fois. C'est aussi sur les réseaux sociaux que beaucoup de gens cherchent à comprendre des sujets complexes. Nous voulons rendre l’information accessible et compréhensible pour tous, y compris les plus âgés qui peuvent aussi avoir besoin de ces explications.

Antoine Schuurwegen : Le public jeune est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, c'est donc là que nous avons décidé de diffuser ces capsules. Cela permet de toucher un large public, y compris ceux qui ne viendraient pas naturellement sur l'application RTL info. Les réseaux sociaux offrent une opportunité de toucher le public là où il se trouve et de leur apporter les informations nécessaires de manière concise et accessible. Après, s'ils veulent un complément d'information, ils peuvent revenir sur le site RTL info.

Est-ce que maintenant vous vous sentez prête à voter ?

Marwa Sebbahi : Oui, maintenant, je me sens prête à voter, car je comprends enfin pour qui je vote et l’importance de mon vote. J’ai même expliqué tout cela à ma famille pour qu’ils comprennent aussi.