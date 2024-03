DéFI se déchire, le PS insulte et le PTB modifie son projet de taxe: voici notre carnet de campagne numéro 26

Débat au parlement jeudi sur le statut des réservistes dans l’armée. Débat très animé entre la ministre socialiste de la Défense, Ludivine Dedonder et le député fédéral MR Denis Ducarme: "Vous crachez continuellement votre venin. Et comme dit dernièrement, j’ai en assez des brutes."

Raoul Hedebouw, président du PTB, veut taxer les riches, mais plus à partir d’un million d’euros, mais bien à partir de 5 millions d’euros. Chez les socialistes, on ricane.

Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre: "C’est assez spectaculaire de passer d’un million d’euros à cinq millions d’euros. C’est peut-être le signe d’un rapprochement entre le PTB et le MR. C’est assez étonnant. On essaye de trouver des explications rationnelles à quelque chose qui ne l’est pas. Donc ça veut dire que, quand on est à trois millions d’euros de patrimoine financier, ça veut dire que pour le PTB, on n’est pas riche."

Concrètement, ça veut dire que celui qui a 4,9 millions d’euros sur son compte, il ne paiera rien avec le PTB? "Il ne paiera rien, il ne paiera pas. Il ne sera pas soumis à cette taxe que l’on veut mettre en avant", répond Nadia Moscufo, députée fédérale PTB.

Lancement de la campagne DéFI

Enfin pour terminer, la bonne ambiance politique de la semaine. Congrès de DéFI, lancement de la campagne en grande pompe ce dimanche.

François de Smet, président du parti: "Nous avons les candidats, nous avons le programme, nous avons la motivation."

Mais ils n’avaient pas quelques ténors… Pas de Didier Gosuin ni l’ancien président Olivier Maingain.

Ce dernier a réagi: "Je considère que je n’ai pas à participer à une succession de vices de procédure et de tricherie. Vous savez, je n’ai plus rien à prouver personnellement."

N’oubliez pas, on vote dans 84 jours.