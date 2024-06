Elections 2024: les présidents de parti votent dans leur fief

De nombreux présidents de parti ont voté de bon matin pour le triple scrutin fédéral, régional et européen, notamment le patron du PS, Paul Magnette et celui de la N-VA, Bart De Wever.

"On a eu une phase difficile, mais on en est sorti", a positivé ce dimanche le président de Défi, François De Smet, après avoir voté à Woluwe-Saint Pierre, en Région bruxelloise.

Georges-Louis Bouchez a voté à Mons ce matin et en famille. Décontracté, Le président du MR était accompagné de sa compagne et de son bébé pour cette journée spéciale pour lui à double titre : il y a évidemment les élections, mais aussi sa première fête des pères.

Côté flamand, le président de la N-VA, a voté à Deurne, district d’Anvers. Je suis soulagé que la campagne est finie. C’est toujours très dur avec des semaines et semaines de débat sur les plateaux télévisés, c’est lassant. Et cette fois-ci c’est quand même spécial avec la poussée de l’extrême droite en Flandre. On a fait tout ce qu’on pouvait faire pour éviter ça", a-t-il confié à son arrivée.

Tom Van Grieken, la patron du parti d’extrême droite, Vlaams Belang a lui voter dans un bureau de Schoten, en province d’Anvers.